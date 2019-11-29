Однако в ДНР продолжают соблюдать минские соглашения.

Парламент ДНР установил госграницу по административной линии Донецкой области. Об этом сообщил глава Народного совета республики Владимир Бидёвка.

В этом законе не забыты те люди, которые проживают на территории временно подконтрольной Украине объяснил политик

Известно, что депутаты формально ориентировались на линию Донецкой области на начало 2014 года. До момента урегулирования конфликта граница будет проходить по линии соприкосновения. Такое постановление соответствует минским соглашениям.

Ранее Piter.tv писал о том, что "Нормандская четверка" утвердит "формулу Штайнмайера".

Видео: YouTube/Министерство информации ДНР