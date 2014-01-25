Ишхан Сагателян дважды не набрал нужного числа голосов.

Парламент Армении не смог избрать кандидата от оппозиции на пост вице-спикера. Кандидат от партий "Армения" и "Честь имею" Ишхан Сагателян дважды не набрал нужного количества голосов. В онлайн-режиме местные журналисты ведут трансляцию заседания из зала законодательного органа страны.

Ишхан Сагателян не набрал достаточного количества голосов. Уходим на технический перерыв. Ален Симонян, спикер парламента Армении

Напомним, что 3 августа от фракции "Гражданский договор" вице-спикером избран Рубен Рубинян. От правящей партии вице-спикером стал Акоп Аршакян. Согласно действующему законодательству третье кресло вице-спикера должно достаться представителю оппозиции.

Армянская оппозиция оспорит процесс избрания спикера парламента.

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