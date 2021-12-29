Парки Петербурга вновь открыли после шторма

Порывы ветра в пятницу достигали 18-20 м/с.

Городские сады и скверы открыли в Петербурге после сильного ветра. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству.

Накануне для жителей Северной столицы были закрыты входы в Таврический сад, Екатерининский сквер, Казанский сквер, сад Сан-Галли, Юсуповский, Благовещенский, Лопухинский сады и ряд парков. Порывы ветра в пятницу достигали 18-20 м/с.

Сегодня, 19 февраля, В Северной столице объявили желтый уровень погодной опасности.

Ранее на Piter.tv: "Теплосеть" регулирует подачу тепла потребителям во время "температурных качелей".

Фото: Piter.tv