"Теплосеть" регулирует подачу тепла потребителям во время "температурных качелей"

Компания приступила к поэтапной корректировке параметров работы системы теплоснабжения.

В пятницу, 18 февраля, по данным ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" в Петербурге начинается период, когда столбики термометров будут показывать температуру воздуха от -7 до +4 градусов. Такая погода продлится до 22 февраля, предполагают синоптики. Для того, чтобы горожанам было комфортно дома, АО "Теплосеть" регулирует параметры подачи теплоносителя.

По словам заместителя главного инженера по режимам теплоснабжения компании Романа Рожкова, резкое снижение или повышение температуры сетевой воды недопустимо, так как это может привести к увеличению нагрузок на трубопроводы и оборудование. Поэтому режимы меняют плавно и заранее.

Во время "температурных качелей" у оперативных бригад, которые сейчас работают в режиме повышенной готовности, есть спецтехника и аварийный запас топлива.

Фото: АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"