В Петербурге 19 февраля объявлен желтый уровень погодной опасности

Водителей просят быть осторожными из-за высокого риска ДТП.

В Петербурге с 9:00 до 21:00 19 февраля был объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедно-изморозевых отложений, а также налипания мокрого снега. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Петербурга со ссылкой Росгидрометцентр России.

Желтый уровень опасности означает потенциально опасную угрозу. По этой причине водителей просят быть осторожными на дорогах из-за высокого риска ДТП. По возможности от автотранспорта советуют отказаться.

Пешеходам также необходимо соблюдать особую осторожность.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге 19 февраля ожидается ожидается до +2 градусов и мокрый снег.

Фото: Piter.TV