Парижский Лувр временно закрыли из-за коронавируса

Сейчас в самом посещаемом музее мира проводится проверка.

В воскресенье, 1 марта, представители парижского музея Лувр объявили, что экспозиция закрыта на неопределенный срок из-за возможного распространения коронавируса.

Сейчас в музее проводится совещание со специалистами в связи с угрозой эпидемии по санитарной ситуации.

Какие признаки коронавируса у человека нужно знать, чтобы не пропустить дебют болезни? Как отличить коронавирус от гриппа и ОРВИ? Мы собрали в одном месте только проверенную и подтвержденную экспертами информацию о симптомах коронавируса 2019-ncoV.

Видео: YouTube / Musée du Louvre