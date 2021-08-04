Парашютная вновь превратилась в один большой бассейн после вечернего ливня

Этот адрес традиционно считается проблемным с точки зрения дождевых подтоплений.

Вечерний и ночной ливень вновь затопил Парашютную улицу. На этот раз в один большой бассейн превратился участок у дома №27, недалеко от перекрестка с улицей Маршала Новикова. Об этом пишет "Фонтанка".

Парашютную уже затапливало в ночь на 3 августа. Тогда по сети разлетелось видео, на котором автобус плывет по дороге, а из воды выглядывают лишь верхушки машин.

В Водоканале отмечают, что традиционно эта улица считается проблемной с точки зрения дождевых подтоплений. На время ливней сюда привозят передвижную насосную станцию. Сделали это и накануне. Также перед мощным ливнем подготовили 71 дежурную бригаду.

Ранее в "Водоканале" объяснили, как будет компенсирован ущерб владельцам затопленных машин.

Фото: "Фонтанка", скрин видео ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Ирина Егорова

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