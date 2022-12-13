Paramount анонсировала тактическую ролевую игру Avatar Generations

Дата выхода игры неизвестна.

Разработчики мобильной тактической RPG Avatar Generations показали геймплейный трейлер игры. Ролик доступен на официальном YouTube-канале проекта. В ролике заметно, что пользователи будут заниматься тем, чтобы собрать собственную команду из героев мультипликационного сериала "Аватар: Легенда об Аанге". Далее они смогут путешествовать по миру и сражаться с различными монстрами. Известно, что технологический продукт выйдет для таких платформ как Android и iOS. Дата релиза проекта не раскрывается. Под управление игрокам попадут Аанг, Корра, Киоши, Созин и другие знаковые персонажи. Напомним, что за разработку игры отвечает студия Navigator Games. На сайте игры уже сейчас можно пройти предварительную регистрацию для последующего получения внутриигровых бонусов.

Вышел трейлер обновленного "Титаника" в честь 25-летия фильма.

Фото и видео: YouTube / Avatar: The Last Airbender