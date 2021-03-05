Дату выхода хоррора "Тихое место 2" вновь перенесли

Премьера состоится 28 мая 2021 года.

Дату выхода второй части хоррора "Тихое место" вновь перенесли, однако на этот раз на четыре месяца назад. Вместо 17 сентября картина появится в прокате 28 мая 2021 года.

"Говорят, что хорошие вещи случаются с теми, кто умеет ждать. Что ж... Думаю, мы все прождали достаточно долго", - написал режиссер фильма Джон Красински в Twitter.

Первая часть фильма вышла в прокат в 2018 году и имела огромный успех. При бюджете всего в 17 млн долларов картина собрала 340 млн долларов.

Сюжет рассказывает о семье, которая живет с детьми на отдаленной ферме. Казалось бы, их жизнь совершенно не отличается от жизни других людей. Но они живут в месте, наполненном ужасными монстрами, реагирующими на любой звук.

Семейство разучило целый комплекс специальных жестов, чтобы общаться друг с другом, не издавая ни звука. Кроме того, каждый член семьи должен максимально тихо передвигаться, чтобы монстры их не услышали. Однако дом, в котором живут дети, не может быть самым тихим местом на Земле.

В продолжении картины главные герои отправятся в опасное путешествие. Им предстоит узнать, что инопланетные чудовища далеко не единственные враги.

В сиквеле сыграли Эмили Блант, Киллиан Мерфи, Ноа Джуп, Милли Симмондс и Джимон Хонсу.

Ранее мы писали, что Эдди Мерфи заставили взять белого актера в фильм "Поездка в Америку 2".

Видео: YouTube / iVideos