Эдди Мерфи заставили взять белого актера в фильм "Поездка в Америку 2"

Мерфи не только исполнил главную роль в продолжении известной картины, но и выступил автором сценария.

Американский актер Эдди Мерфи в интервью на YouTube-канале Джимми Киммела поделился подробностями второй части фильма "Поездка в Америку". В этой картине он не только исполнил главную роль, но и выступил автором сценария.

По словам Эдди, ему и его коллеге Арсенио Холлу сказали, что актерский состав фильма получился "слишком черным". В связи с этим его вынудили пригласить в проект Луи Андерсона, который сыграл в первой части работника закусочной.

"Мне очень нравится Луи, но нас будто заставили позвать его. Нас вынудили пригласить белого актера, потому что в фильме должен быть кто-то белый", - заявил Эдди Мерфи.

Первая часть "Поездки в Америку" вышла в 1988 году. Сюжет рассказывает о принце Акиме, который отправился в США в поисках жены. Он претворился простым студентом и начал работать в закусочной, пытаясь добиться расположения дочери своего начальника.

В сиквеле Аким вновь возвращается в штаты. Герой узнает, что там живет его давно потерянный сын, наследник престола Замунды.

Кроме Эдди Мерфи в фильме сыграли Арсенио Холл, Лесли Джонс, Джеймс Эрл Джонс, Луи Андерсон и др. Режиссером картины стал Крэйг Брюэр. Премьера состоится в 2021 году.

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Видео: YouTube / Amazon Prime Video UK