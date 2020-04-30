Начало вакцинации населения запланировано на 22 февраля.

Парагвай получил первую партию вакцины "Спутник V". Об этом в Twitter-аккаунте сообщили представители местного Минздрава. По данным чиновников, российский препарат долетел в страну. Груз приземлился в международном аэропорту Асунсьона. Трансляцию мероприятия вел телеканал ABC.

В профильном ведомстве подчеркнули, что все прибывшие дозы вакцины от коронавируса будут использованы для вакцинации медицинского персонала, который задействован в работах с зараженными пациентами "на первой линии".

Напомним, что прививочная кампания в Парагвае начинается с 22 февраля.

Колумбия ведет переговоры с Россией по вакцине "Спутник V".

Фото: Twitter/Ministerio de Salud

