Paradox Interactive официально представила Age of Wonders 4

Игра выйдет 2 мая 2023 года.

Издательство Paradox Interactive совместно со студией-разработчиком Triumph Studios официально представила новую компьютерную игру Age of Wonders 4, которая является наследницей знаменитой серии фэнтезийных стратегий. Проект сразу же получил дату выхода на игровые консоли PlayStation 5 и Xbox Series X|S и персональные компьютеры. Дата релиза намечена на 2 мая 2023 года. Напомним, что на протяжении 25 лет Triumph исследует новые возможности для развития оригинальной серии фэнтезийных стратегий.

Даже спустя всё это время мы продолжаем добавлять новые замечательные идеи в Age of Wonders, и независимо от того, играете ли вы с самого начала или только готовитесь впервые посетить наши миры, вы скоро испытаете нечто совершенно особенное. Леннарт Сас, соучредитель Triumph Studios и директор Age of Wonders 4

Игра будет совмещать в себе фэнтезийную стратегию, RPG-элементы и пошаговую боевую систему. Пользователю придется встать во главе собственного магического королевства, а после - бросить вызов могущественным противникам. Впервые игроки получат такую опцию как создание фракции. Речь идет о полноценном редакторе, в котором можно выбирать как внешность последователей, так и другие характеристики. Тактические битвы предусматриваются как банальные "зачистки лагерей бандитов", так и масштабные осады вражеских городов.

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Фото и видео: YouTube / Paradox Interactive