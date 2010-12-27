Пара из Великобритании отпраздновала 80-летнюю годовщину свадьбы

Пара из Великобритании - Джек и Джоан Баре - отпраздновали 80-ю годовщину свадьбы. Супруги являются самой пожилой парой в Великобритании. Джеку в 2019 исполнилось 102 года, его жене Джоан – 100 лет. Об этом сообщило издание Mirror.
Джек и Джоан поженились в 1939 году. Сами супруги поведали, что с тех пор, как закончилась Вторая Мировая война, они ни разу не расставались более, чем на день.
Отвечая на вопрос о секрете семейного долголетия, Джоан пошутила, что стала бы миллионершей, если бы знала ответ на этот вопрос. Однако, долгожительница отметила, что терпение является очень важной составляющей в браке.
Ранее столетняя британка назвала любимое блюдо секретом долголетия.
Фото: Mirror
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