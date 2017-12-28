Пара из Екатеринбурга разбилась на мотоцикле в Таиланде

Появились подробности ДТП.

В серьезное ДТП в Таиланде попала пара из Екатеринбурга.

Алексей Харьков и Анна Тимофеева осматривали достопримечательности острова Пхукет на взятом в прокат мотоцикле. Когда пара уже возвращалась с экскурсии, у мотоцикла отказали тормоза. В результате ДТП оба получили серьезные травмы. У Алексея диагностировали закрытые переломы ног, пневмоторакс, переломы грудного и поясничного отделов позвоночника с разрывом спинного мозга. Мужчина впал в кому. Анне повезло больше, у нее диагностированы переломы конечностей и ребер.

Известно, что Алексею сделаны уже три операции. Транспортировать в Россию пострадавших на данный момент невозможно.

Видео: YouTube/motoday s