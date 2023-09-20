Папа Римский призвал к прекращению боевых действий в Карабахе

В Ватикане прокомментировали региональный кризис между Баку и Ереваном.

Папа Римский Франциск призвал к прекращению боевых действий на территории Нагорного Карабаха и поиску мирных решений ради блага людей. Соответствующее заявление лидер Святого престола в Ватикане сделал в рамках регулярной аудиенции на площади Святого Петра. Он добавил, чо ва регионе сложилась критическая гуманитарная ситуация, которая ухудшается из вооруженных действий.

Я призываю все вовлеченные стороны и международное сообщество с тем, чтобы орудия замолчали и были предприняты все усилия для поиска мирных решений ради блага людей и уважения человеческого достоинства. Франциск, глава святого престола

Напомним, что Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя на территории Нагорного Карабаха.

Папа Римский Франциск упрекнул мировую политику в неспособности к мирным усилиям.

Фото и видео: YouTube / EWTN