В Кронштадте пройдет панихида по погибшим подводникам

На ней будут присутствовать около 200 моряков Кронштадтского гарнизона.

В четверг, 4 июля в Кронштадтском морском соборе пройдет панихида по погибшим в Баренцевом море подводникам. На ней будут присутствовать 180 священников и около 200 моряков местного гарнизона. Об этом рассказала руководитель сектора коммуникаций Петербургской митрополии РПЦ Наталья Родоманова, сообщили "ТАСС".

Панихиду отслужит настоятель собора архимандрит Алексий (Ганьжин). В петербургской епархии он возглавляет отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что погибших в Баренцевом море моряков могут похоронить на Серафимовском кладбище.

Фото: Википедия