Нововведение отложат на еще больший срок.

Пандемия коронавируса затормозит ввод 5G в России. Об этом заявил глава аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков "Прайму". Эксперт добавил, что для РФ это означает снижение темпов продаж на электронику и бытовую технику.

От этого могут в минус идти поставки базовых станций и оборудования для сетей пятого поколения прокомментировал специалист

При этом отсрочка будет еще больше, чем было заявлено ранее. IT и телеком-отрасль пострадают, как и многие другие сегменты экономики. Для них это означает проблемы с производством, сборкой гаджетов из комплектующих разных стран. Нехватка элементов может привести к подорожанию товаров для потребителя. Проблемы также обусловлены изменениями в графике логистических компаний и их возможностях по перевозке.

Напомним, что с 11 марта вспышка коронавируса считается ВОЗом не эпидемией, а пандемией. Зараженными считаются 120 тысяч человек в более чем 100 государствах. Более 4 тысяч пациентов погибли.

Ранее ВОЗ призвала страны без коронавируса не допустить его появления.

