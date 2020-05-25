Технология будет внедрена в три-четыре региона.

Элла Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования. По словам главы ЦИК, электронное голосование, связанное с внесением правок в Конституцию, будет организовано лишь в отдельных регионах России. Об этом чиновница заявила в интервью журналистам "Российской газеты".

Дистанционное голосование в масштабах страны применяться не будет. Речь может идти пока не более чем о трех-четырех регионах Элла Памфилова, глава ЦИК России

Эксперт напомнила, что электронное голосование будет основываться на технологии, которая ранее была применена в Москве. Инициативу для внедрения подобного способа голосования должны представители региональных властей. Предварительно им придется доказать ЦИК свою готовность в внедрению технологии.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, разрешающий проводить дистанционное электронное голосование на выборах всех уровней.

Видео: YouTube / ЦИК России

