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Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования

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Технология будет внедрена в три-четыре региона.

Элла Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования. По словам главы ЦИК, электронное голосование, связанное с внесением правок в Конституцию, будет  организовано лишь в отдельных регионах России. Об этом чиновница заявила в интервью журналистам "Российской газеты".

Дистанционное голосование в масштабах страны применяться не будет. Речь может идти пока не более чем о трех-четырех регионах

Элла Памфилова, глава ЦИК России

Эксперт напомнила, что электронное голосование будет основываться на технологии, которая ранее была применена в Москве. Инициативу для внедрения подобного способа голосования должны представители региональных властей. Предварительно им придется доказать ЦИК свою готовность в внедрению технологии.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, разрешающий проводить дистанционное электронное голосование на выборах всех уровней.

Видео: YouTube / ЦИК России
 

Теги: дистанционное голосование, регионы, цик, элла памфилова
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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