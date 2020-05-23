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Путин подписал закон о дистанционном голосовании

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Президент РФ Владимир Путин  о продлении эксперимента по голосованию на цифровых избирательных участках на выборах 13 сентября 2020 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону избиратель, которые в день голосования находится за пределами своего округа или не по месту жительства, может проголосовать на довыборах депутатов Госдумы и региональных выборах в единый день голосования на цифровых участках. 

К таким участкам помимо единого портала государственных и муниципальных услуг, добавили многофункциональные центры и территориальные участковые избирательные комиссии, установленные ЦИК РФ. 

Видео: Youtube/ Совет Федерации

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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