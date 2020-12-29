Глава ЦИК надеется на "нормальное взаимодействие" с журналистами.

Элла Памфилова поздравила работников СМИ с Днем российской печати. Об этом председатель Центральной избирательной комиссии рассказала на заседании 13 января. Чиновница напомнила, что из-за пандемии коронавируса ЦИК приходится взаимодействовать с прессой в дистанционном режиме. Она выразила надежду, что в ближайшее время страна сможет вернуться к " нормальному взаимодействию".

С удовольствием хотела бы поздравить наших партнеров: журналистов, редакторов, издателей и всех, кто работает в СМИ, кто информирует наших граждан, кто нам помогает в том, чтобы просвещать и доносить до всех наших граждан ту информацию, которая связана с выборным процессом Элла Памфилова, председатель ЦИК

Напомним, что 13 января в РФ празднуется День печати. В этот день в 1703 году по указу Петра Первого вышел первый выпуск газеты "Ведомости".

Памфилова поздравила членов избиркомов с наступающим Новым годом.

Видео: Youtube/ЦИК России