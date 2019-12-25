Чиновники "ответят на ложь" конкретными опровержениями.

Элла Памфилова пообещала разоблачить "политических содержанок". Об этом глава Центральной избирательной комиссии рассказал на заседании ведомства. Чиновница отметила, что эксперты занимаются разоблачением лжи и фейковых сведениях о проведенном голосовании по внесению правок в Конституцию.

Я уже не говорю о прямых оскорблениях и переходах на личности, все это я переживу. Тем более, от кого? От "политических содержанок", политических побирушек и попрошаек Элла Памфилова, глава ЦИК России

Председатель ЦИК отметила, что на откровенную ложь чиновники ответят конкретными опровержениями. Памфилова добавила, что существенных фактов нарушения процедуры голосования никто предоставить не смог.

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