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В ЦИК оценили обстановку проведения голосования по Конституции

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Памфилова назвала обстановку на участках "спокойной и безопасной".

В Центральной избирательной комиссии России оценили обстановку проведения голосования по Конституции. Глава ЦИК Элла памфилова рассказала во время брифинга журналистам о том, что голосование прошло в спокойной и безопасной обстановке.

И все дни голосования, и прошедшая ночь подписания итогов прошли в спокойной, безопасной для всех участников этого процесса обстановке

Элла Памфилова, глава ЦИК

Эксперт напомнила, что нарушителям не удалось испортить многодневный ход голосования. Памфилова считает, что большой заслугой в этом является деятельность сотрудников полиции, Росгвардии и других охранных предприятий. Она отметила, что сотрудники закона обеспечивали в течение семи дней полную сохранность бюллетеней. Чиновница добавила, что благодаря видеонаблюдению и другим способам охраны избирательных участков организаторам удалось свести к минимуму попытки фальсификации.

ЦИК в пятницу официально подведет итоги голосования по Конституции.

Видео: ЦИК России

Теги: голосование, конституция, правки, цик
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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