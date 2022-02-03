Памфилова оценила возможное участие НАТО в наблюдении за выборами

Глава ЦИК рассказала о том, почему недружественные страны не должны быть наблюдателями в России.

Представители НАТО воюют с Россией не только поставками вооружения и техники для киевского режима, но и в информационном плане, поэтому приглашать их принять участие в наблюдении за ходом голосования не имеет смысла. Соответствующее заявление в рамках выступления на пресс-конференциив центре "Россия сегодня" сделала глава ЦИК Элла Памфилова.

Когда они заявляют, что проводимые выборы в России — это фикция..., приглашать их лично, чтобы они ознакомились с ходом голосования, бесполезно. Элла Памфилова, глава ЦИК

Глава ЦИК считает, что нужно отказаться от приглашения представителей НАТО принять участие в наблюдении за выборами лично, "учитывая их агрессивный курс". Элла Памфилова пояснила, что так или иначе недружественные страны могут самостоятельно отправить на мероприятие "своих посланцев, свои прикормленные СМИ" для того, чтобы те сами ознакомились с тем, что на самом деле происходит на выборах в России.

В ЦИК предупредили о появлении фейковых сайтов избиркомов.

Фото и видео: Вконтакте / Пресс-центр "Россия сегодня"