В ЦИК предупредили о появлении фейковых сайтов избиркомов

Николай Булаев оценил ситуацию в регионах.

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев предупредил о том, что начали появляться фейковые сайты избирательных комиссий субъектов страны. Эксперт полагает, что появление таких онлайн-ресурсов будет носить системный характер. Спикер предупредил власти на местах также о специальных фейковых чатах, в которых сотрудников избирательных комитетов пытаются спровоцировать на какую-лиюо деятельность.

Образован фейковый сайт Херсонской избирательной комиссии. И мне представляется, что эта работа будет носить системный характер. <...> Но я уверен, что мы справимся и на такие примитивные уловки реагировать не будем. Николай Булаев, замглава ЦИК РФ

Жители новых регионов смогут голосовать в других субъектах России.

Фото и видео: Вконтакте / Пресс-центр "Россия сегодня"