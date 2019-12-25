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В ЦИК предупредили о появлении фейковых сайтов избиркомов
Сегодня, 12:10
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В ЦИК предупредили о появлении фейковых сайтов избиркомов

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Николай Булаев оценил ситуацию в регионах.

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев предупредил о том, что начали появляться фейковые сайты избирательных комиссий субъектов страны. Эксперт полагает, что появление таких онлайн-ресурсов  будет носить системный характер. Спикер предупредил власти на местах также о специальных фейковых чатах, в которых сотрудников избирательных комитетов пытаются спровоцировать на какую-лиюо деятельность.

Образован фейковый сайт Херсонской избирательной комиссии. И мне представляется, что эта работа будет носить системный характер. <...> Но я уверен, что мы справимся и на такие примитивные уловки реагировать не будем.

Николай Булаев, замглава ЦИК РФ

Жители новых регионов смогут голосовать в других субъектах России.

Фото и видео: Вконтакте / Пресс-центр "Россия сегодня"

Теги: николай булаев, новые регионы, парламентские выборы, регионы, цик
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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