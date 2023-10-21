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Палестинский народ пытаются уничтожить, заявил премьер Ирака

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Мухаммед ас-Судани оценил ситуацию на Ближнем Востоке.

Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани считает, что в настоящее время палестинский народ пытаются уничтожить на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление представитель страны сделал в ходе выступления на саммите в Каире по урегулированию регионального кризиса. Власти в Багдаде уверены, что еврейское государство нарушает законы войны. При этом чиновник подтвердил немедленную готовность Ирака оказать мирному населению в секторе Газа необходимую помощь.

Палестинский народ подвергается попыткам геноцида… Сионистское образование (Израиль) продолжает нарушать все законы, включая законы войны.

Мухаммед ас-Судани, премьер-министр Ирака

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Фото и видео: YouTube / Firstpost

Теги: ближний восток, геноцид, израиль, ирак, палестина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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