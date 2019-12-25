Палата представителей преодолела вето на оборонный бюджет

В итоге "за" проголосовали 322 конгрессмена.

Палата представителей в Конгрессе США преодолела вето президента Дональда Трампа на оборонный бюджет в 740-миллиардов. Отметим, что он также включал в себя санкционный пакет против российского газопровода "Северный поток — 2".

Вето на оборонный бюджет Трамп наложил на прошлой неделе. Чтобы его преодолеть, палате представителей были необходимы голоса 290 членов — это две трети от общей численности.

В итоге "за" проголосовали 322 конгрессмена, большинство из которых демократы. Против 87 членов палаты.

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