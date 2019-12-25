Палата представителей США приняла законопроект о реформе полиции

Далее законопроект будет рассматриваться Сенатом.

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о реформе полиции. За него свой голос отдали 220 конгрессменов, против — 212.

Законопроект назвали в честь погибшего в прошлом году от рук полицейского Джорджа Флойда во время жёсткого задержания.

Проект содержит нормы, по которым полицейским запрещаются удушающие приемы. Также в законодательство вводятся пункты, расширяющие возможность привлечения полицейских к ответственности в случае злоупотребления.

Радикальная реформа полиции не получила поддержки в Республиканской партии.

Далее законопроект будет рассматриваться Сенатом.

Реформу американской полиции анонсировали в июне.

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