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Палата представителей США приняла законопроект о реформе полиции
Сегодня, 10:08
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matveyvn

Палата представителей США приняла законопроект о реформе полиции

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Далее законопроект будет рассматриваться Сенатом.

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о реформе полиции. За него свой голос отдали 220 конгрессменов, против — 212.

Законопроект назвали в честь погибшего в прошлом году от рук полицейского Джорджа Флойда во время жёсткого задержания.

Проект содержит нормы, по которым полицейским запрещаются удушающие приемы. Также в законодательство вводятся пункты, расширяющие возможность привлечения полицейских к ответственности в случае злоупотребления.

Радикальная реформа полиции не получила поддержки в Республиканской партии.

Далее законопроект будет рассматриваться Сенатом.

Реформу американской полиции анонсировали в июне. 

Фото: pixabay.com

Теги: палата представителей, реформа полиции, сша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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