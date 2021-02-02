Пакистанский боксер умер после нокаута

Мухаммад Аслам Хан скончался в больнице от внутренних травм.

Пакистанский боксер Мухаммад Аслам Хан умер после жесткого нокаута. Об этом сообщило британское издание The Sun. По данным журналистов, трагедия с 27-летним спортсменом произошла после благотворительного боя против его соотечественника Вали Хан Тарина. Мужчина погиб в больнице в Карачи. Медики установили, что причиной смерти боксера являются многочисленные внутренние травмы.

В СМИ уточнили, что организация боя не соответствовала требованиям безопасности. В частности, на боксерском ринге не было медицинских работников.

Напомним, что в июле 2020 года скончался британский спортсмен смешанного стиля Жаро Шеперд. Он умер в 30 лет. Мужчине нанесли множественные ножевые ранения. Бригада скорой помощи не смогла спасти пациента.

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Фото: YouTube/Balochistan TV

Видео: YouTube / Pishin Sports by Sana