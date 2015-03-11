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Падение беседки-курилки на девушку в Подольске попало на видео

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Пресса раскрыла подробности о личности жертвы непогоды.

Момент падения беседки для курения на территории промышленного парка, расположенного в деревне Гривно. Соответствующие кадры распространили в социальных сетях журналисты телеканала "360.ru". Их источники заметили, что трагедия произошла с башкиркой, которая прибыла в Московскую область ради работы. В СМИ уточнили, что конструкция насмерть придавила 22-летнюю жертву. В пресс-службе компании Ozon, в которой работала девушка, подтвердили факт гибели сотрудницы склада ПСЦ "Гривно" из-за несчастного случая. 

Мы приносим искренние соболезнования родным и близким погибшей и окажем им необходимую поддержку. Служба безопасности разбирается в деталях случившегося и будет сотрудничать с правоохранительными органами.

пресс-служба маркетплейса

В настоящее время надзорные ведомства возбудили уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.

Петербург 22 ноября ожидает минусовая температура и порывы сильного ветра.

Фото и видео: 360.ru

Теги: подмосковье, подольск
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Новости России,

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