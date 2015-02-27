Петербург 22 ноября ожидает минусовая температура и порывы сильного ветра

Днем столбик термометра достигнет отметки -1 градусов.

Конец рабочий недели жители Санкт-Петербурга будут встречать в облачную с прояснениями погоду. Температура воздуха днем будет колебаться от +1 до -1 градуса, ночью же термометр покажет -2. Информация об этом поступила от синоптиков ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Во второй половине дня ожидается выпадение снега – обычного и мокрого. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем – порывы до сильного. На дорогах ожидается возникновение гололедицы. Атмосферное давление в течение суток будет постепенно повышаться.

Ранее мы рассказывали, что большая наледь разбила стекло автомобиля, который ехал по ЗСД.

Фото: Piter.TV