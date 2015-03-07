Наледь разбила стекло автомобиля на ЗСД

Такие случаи не редкость на скоростных магистралях зимой.

Автомобилист столкнулся с неприятностями на Западном скоростном диаметре Петербурга. В результате происшествия на лобовом стекле автомобиля появилась внушительная вмятина.

Инцидент произошёл 21 ноября, о нём водитель рассказал в telegram-канале "Мегаполис". По его словам, проезжая по вантовому мосту через Петровский фарватер, автомобиль попал под удары падающего льда. Огромный кусок льда, упавший с высоты, угодил прямо в лобовое стекло машины.

Такие случаи не редкость на скоростных магистралях зимой. Льдинки обычно отрываются от грузовиков, двигающихся по трассе. Такие инциденты случаются на КАД. В холодное время года на прицепах фур накапливаются ледяные массы, которые под воздействием тепла начинают таять и падать вниз. Водители грузовиков стараются очистить тенты перед выездом, чтобы избежать подобных ситуаций.

Ранее мы сообщили о том, что первый участок ШМСД намерены открыть до конца года.

Фото и видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург