Речь идет о пациентах, которые готовятся к выписке или же проходят этап реабилитации.

Пациентов Мариинской больницы перевозят в другие городские медучреждения. Об этом в среду, 16 июня, сообщает издание "Комсомольская правда" со ссылкой на собственный источник в больнице.

По словам источника, речь идет о пациентах, которые готовятся к выписке или же проходят этап реабилитации. Он добавил, что в настоящий момент в Мариинской больнице развернуты 759 коек для больных коронавирусом и еще 80 реанимационных.

Известно, что городская многопрофильная больница №2 также переводится на лечение больных коронавирусом. Сотрудники медучреждения рассказали, что больница начнёт работать с больными COVID-19 уже с 22 июня. В настоящий момент учреждение готово предоставить 1205 коек.

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Фото: Piter.tv