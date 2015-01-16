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Пациентов Мариинской больницы перевозят в другие городские медучреждения
Сегодня, 15:24
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Пациентов Мариинской больницы перевозят в другие городские медучреждения

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Речь идет о пациентах, которые готовятся к выписке или же проходят этап реабилитации.

Пациентов Мариинской больницы перевозят в другие городские медучреждения. Об этом в среду, 16 июня, сообщает издание "Комсомольская правда" со ссылкой на собственный источник в больнице. 

По словам источника, речь идет о пациентах, которые готовятся к выписке или же проходят этап реабилитации. Он добавил, что в настоящий момент в Мариинской больнице развернуты 759 коек для больных коронавирусом и еще 80 реанимационных.

Известно, что городская многопрофильная больница №2 также переводится на лечение больных коронавирусом. Сотрудники медучреждения рассказали, что больница начнёт работать с больными COVID-19 уже с 22 июня. В настоящий момент учреждение готово предоставить 1205 коек.

Ранее мы писали, что врач-инфекционист рассказала, кто является главным переносчиком COVID-19.

Фото: Piter.tv

Теги: коронавирус, мариинская больница, пациенты
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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