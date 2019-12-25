Пациенты подают иски к Покровской больнице

Руководство больницы виновно в заражении 155 человек.

Петербуржцы, госпитализированные в Покровскую больницу, начали подавать в суды иски о возмещении причиненного здоровью ущерба. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Пациенты могут рассчитывать на компенсацию после того, как стационар признали виновным в массовом заражении персонала и пациентов коронавирусной инфекцией. Так, во вторник, 17 ноября, городской суд рассматривал жалобу Покровской больницы на решение Василеостровского суда, который оштрафовал больницу на 120 тысяч рублей. Решение оставили без изменений.

Напомним, что управление Роспотребнадзора провело расследование и выявило несоблюдение мер безопасности, из-за чего коронавирусом заразились 155 человек.

Ранее мы писали, что диспансеризацию в Петербурге прошли более 1 млн горожан.

Фото: Покровская больница / VK