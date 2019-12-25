Диспансеризацию в Петербурге прошли более 1 млн горожан

С января по март 2020 года в диспансеризацию в Петербурге прошли 305,3 тыс. человек.

Во вторник, 17 ноября, стало известно о том, что около 1 млн петербуржцев прошли диспансеризацию. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

Власти Северной столице заявили, что до начала пандемии коронавируса с января по март 2020 года диспансеризацию в прошли 305,3 тысяч петербуржцев.

Стоит отметить, что с 14 ноября в Петербурге снова нельзя пройти диспансеризацию из-за ограничений во время пандемии.

Ранее мы сообщали о том, что волонтеры помогли более 16 тысячам пожилых петербуржцев в самоизоляции.

Фото:Piter.TV