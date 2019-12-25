Диспансеризацию в Петербурге прошли более 1 млн горожан

Во вторник, 17 ноября, стало известно о том, что около 1 млн петербуржцев прошли диспансеризацию. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.
Власти Северной столице заявили, что до начала пандемии коронавируса с января по март 2020 года диспансеризацию в прошли 305,3 тысяч петербуржцев.
Стоит отметить, что с 14 ноября в Петербурге снова нельзя пройти диспансеризацию из-за ограничений во время пандемии.
Ранее мы сообщали о том, что волонтеры помогли более 16 тысячам пожилых петербуржцев в самоизоляции.
Фото:Piter.TV
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