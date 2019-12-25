Волонтеры помогли более 16 тысячам пожилых петербуржцев в самоизоляции

Всего с 5 октября на портале "Мы вместе" зарегистрировались 815 волонтеров.

Во вторник, 17 ноября, стало известно о том, что в Петербурге волонтеры помогли около 16 тысячам пожилых петербуржцев в самоизоляции. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Добровольцы доставляли продуктовые наборы одиноким и пожилым горожанам. Отмечается, что на горячую линию волонтеров поступило 1512 заявок.

Напомним, что с 5 октября на портале "Мы вместе" зарегистрировались 815 горожан.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы выступили против застройки Охтинского мыса "Газпромом".

Фото:официальный сайт акции "Мы вместе"