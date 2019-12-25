Петербуржцы выступили против застройки Охтинского мыса "Газпромом"

Во вторник, 17 ноября, стало известно о том, что петербуржцы выступают против застройки Охтинского мыса "Газпромом". Соответствующая петиция появилась на сайте Change.org.
Горожане призывают губернатора Александра Беглова вмешаться и отменить реализацию данного проекта.
Мы считаем застройку Охтинского мыса неприемлемой и обращаемся к властям с требованием вмешаться и отменить реализацию данного проекта.
горожане.
Петербуржцы требуют сохранить все археологические объекты на Охтинском мысу. Кроме того, на этой территории они просят создать археологический музей-заповедник.
Петицию уже подписали более 4 тысяч человек.
Ранее мы сообщали о том, что безработными в Петербурге признаны более 100 тысяч горожан.
Фото:citytowers.ru
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