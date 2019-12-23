Террористов мог интересовать военный аэродром.

ПВО Сирии отразили атаку на окрестности города Джебла. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на государственное телевидение Сирии. Журналисты рассказали, что нападение произошло со стороны Средиземного моря. На данный момент информации о жертвах или пострадавших нет.

Напомним, что рядом с городом, на который совершена атака, находится военный аэродром Хмеймим. Там же располагается российская военная база.

Ранее российская авиация нанесла удары в Идлибе и Алеппо.

Видео: YouTube/prtrtur