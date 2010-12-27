ПСЖ сделал "убийственное предложение" по Мбаппе и Фабиньо для "Монако"

Чемпион Франции предложил "Монако" 220 млн евро и обмен на Лукаса Моуру за двух главных звезд "красно-белых".

Французский "ПСЖ" превращается в настоящий финансовый каток и явно тянется к званию самого крутого клуба Европы. Как сообщает Sport Italia, чемпионы Франции сделали убийственное предложение "Монако" по трансферу двух главных звезд команды: нападающего Килиана Мбаппе и полузащитника Фабиньо. Несмотря на то, что "Монако" наотрез отказывается продавать игроков, на этот раз "ПСЖ" предложили очень выгодную сделку. По сведениям инсайда, владельцы из Катара готовы заплатить за восходящих звезд 220 млн евро и отдать полузащитника Лукаса Моуру, который считается одним из игроков основы. Теоретически, Моуру по силам заменить Фабиньо, а значит, позиции "Монако" в переговорах станут не такими крепкими.

Известны и некоторые детали контрактов, которые "ПСЖ" предлагает игрокам. Так, Мбаппе хотят подписать на 5 лет, при этом за него же борется и мадридский "Реал". А вот сведения о возможных зарплатах игроков не разглашаются.

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