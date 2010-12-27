Гвардиола намекнул на возможность приобретения Месси за 300 млн

Британские СМИ считают, что "Манчестер Сити" может купить Лионеля Месси. Гвардиола подыграл им.

Хосеп Гвардиола в общении с британскими СМИ уклончиво ответил о планах "Манчестер Сити" по приобретению Лионеля Месси. После матча "голубых" с "Эвертоном", журналисты спросили именитого тренера о слухах вокруг возможного перехода аргентинца в его клуб. Медийщики уточнили, по силам ли хотя бы одному клубу мира заплатить отступные за игрока "Барселоны" в размере 300 млн евро. Экс-наставник испанского клуба двояко ответил на этот вопрос.

"Если какой-либо клуб готов заплатить 300 миллионов за Месси, значит, они у них есть", — ответил Гвардиола.

При этом любитель тика-токи не уточнил, идет ли речь о его клубе. Ранее в британских и испанских СМИ появилась информация о том, что "Манчестер Сити" нацелился на гениального полузащитника "Барселоны". А после сделки с ПСЖ по Неймару хозяева клуба только укрепились в этом желании. Тем более, что именно при Хосепе Гвардиоле футболист показывал наивысшей уровень игры в своей жизни.