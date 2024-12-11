Стали известны результаты жеребьёвки Лиги Чемпионов

Победители стыковых матчей присоединятся к 1/8 финала Лиги чемпионов в марте 2025 года.

Сегодня, 31 января, прошла жеребьевка стыковых матчей Лиги чемпионов сезона 2024/25, и результаты оказались весьма интригующими. В этом турнирном этапе встретятся сильнейшие клубы европейского футбола. В центре внимания остаётся противостояние между победителем прошлогодней Лиги чемпионов, мадридским "Реалом", и командой "Манчестер Сити", завоевавшей титул два года назад.

На жеребьевке стыковых матчей Лиги чемпионов 2024/25 были определены следующие пары:

Реал Мадрид — Манчестер Сити

Монако — Бенфика

ПСЖ — Брест

Брюгге — Аталанта

Ювентус — ПСВ

Спортинг — Боруссия

Селтик — Бавария

Фейеноорд — Милан

Игры этой стадии Лиги чемпионов пройдут 11/12 и 18/19 февраля. 8 победителей стыковых матчей присоединятся в 1/8 финала Лиги чемпионов к 8 клубам, которые вышли туда напрямую, заняв по итогам общего этапа места с 1-го по 8-е ("Ливерпуль", "Барселона", "Арсенал", "Интер", "Атлетико", "Байер", "Лилль" и "Астон Вилла").

Также стоит отметить, что "Монако", где выступает полузащитник сборной России Александр Головин, будет сражаться с португальским клубом "Бенфика". Команда "ПСЖ", в составе которой играет голкипер сборной России Матвей Сафонов, встретится с "Брестом", что делает это противостояние особенно интересным для российских болельщиков.

Фото: Uefa.com