Стали известны результаты жеребьёвки Лиги Чемпионов

Сегодня, 31 января, прошла жеребьевка стыковых матчей Лиги чемпионов сезона 2024/25, и результаты оказались весьма интригующими. В этом турнирном этапе встретятся сильнейшие клубы европейского футбола. В центре внимания остаётся противостояние между победителем прошлогодней Лиги чемпионов, мадридским "Реалом", и командой "Манчестер Сити", завоевавшей титул два года назад.
На жеребьевке стыковых матчей Лиги чемпионов 2024/25 были определены следующие пары:
- Реал Мадрид — Манчестер Сити
- Монако — Бенфика
- ПСЖ — Брест
- Брюгге — Аталанта
- Ювентус — ПСВ
- Спортинг — Боруссия
- Селтик — Бавария
- Фейеноорд — Милан
Игры этой стадии Лиги чемпионов пройдут 11/12 и 18/19 февраля. 8 победителей стыковых матчей присоединятся в 1/8 финала Лиги чемпионов к 8 клубам, которые вышли туда напрямую, заняв по итогам общего этапа места с 1-го по 8-е ("Ливерпуль", "Барселона", "Арсенал", "Интер", "Атлетико", "Байер", "Лилль" и "Астон Вилла").
Также стоит отметить, что "Монако", где выступает полузащитник сборной России Александр Головин, будет сражаться с португальским клубом "Бенфика". Команда "ПСЖ", в составе которой играет голкипер сборной России Матвей Сафонов, встретится с "Брестом", что делает это противостояние особенно интересным для российских болельщиков.
Фото: Uefa.com
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