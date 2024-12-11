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Стали известны результаты жеребьёвки Лиги Чемпионов
Сегодня, 16:15
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Стали известны результаты жеребьёвки Лиги Чемпионов

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Победители стыковых матчей присоединятся к 1/8 финала Лиги чемпионов в марте 2025 года.

Сегодня, 31 января, прошла жеребьевка стыковых матчей Лиги чемпионов сезона 2024/25, и результаты оказались весьма интригующими. В этом турнирном этапе встретятся сильнейшие клубы европейского футбола. В центре внимания остаётся противостояние между победителем прошлогодней Лиги чемпионов, мадридским "Реалом", и командой "Манчестер Сити", завоевавшей титул два года назад.

На жеребьевке стыковых матчей Лиги чемпионов 2024/25 были определены следующие пары:

  • Реал Мадрид — Манчестер Сити
  • Монако — Бенфика
  • ПСЖ — Брест
  • Брюгге — Аталанта
  • Ювентус — ПСВ
  • Спортинг — Боруссия
  • Селтик — Бавария
  • Фейеноорд — Милан

Игры этой стадии Лиги чемпионов пройдут 11/12 и 18/19 февраля. 8 победителей стыковых матчей присоединятся в 1/8 финала Лиги чемпионов к 8 клубам, которые вышли туда напрямую, заняв по итогам общего этапа места с 1-го по 8-е ("Ливерпуль", "Барселона", "Арсенал", "Интер", "Атлетико", "Байер", "Лилль" и "Астон Вилла"). 

Также стоит отметить, что "Монако", где выступает полузащитник сборной России Александр Головин, будет сражаться с португальским клубом "Бенфика". Команда "ПСЖ", в составе которой играет голкипер сборной России Матвей Сафонов, встретится с "Брестом", что делает это противостояние особенно интересным для российских болельщиков.

Фото: Uefa.com

Теги: лига чемпионов 2025, монако, псж, уефа
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Спорт, Картина дня,

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