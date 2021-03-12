PROSVET: загадки мозга. Как работает иллюзия памяти и имплицитное научение

В этом выпуске PROSVETа Наталья Андриянова расскажет об исследовательской группе В.М. Аллахвердова из СПБГУ, которая изучает когнитивную психологию.

Что такое когнитивная психология

Когнитивная психология – это такой раздел психологии, который направлен на изучение познавательных процессов. Это процессы восприятия, памяти, внимания, мышления и так далее.

Когнитивная психология, как и когнитивная наука в целом – довольно молодое направление. Она возникла около пятидесяти лет назад на основе компьютерной метафоры.

Основатели направления хотели провести параллель на основе того, как компьютеры обрабатывают информацию, и того, как информацию обрабатывает человека. Она применима в быту, конечно. Очень часто мы сталкиваемся с такими вещами, связанными с памятью и вниманием, которые когнитивисты изучают.

Однако и другие сферы деятельности человека она так-же затрагивает. В бизнесе тоже сталкиваются с когнитивной психологией . Есть такой ученый – Даниель Каннингем. Он даже получил Нобелевскую премию. Правда, не за психологию, так как за нее не выдают, а за экономику. Он использовал свои научные наработки, связанные с принятием решений в неопределенности, связал с экономикой. Он показал, как люди принимают нерациональные решения в сфере финансов, оценивая свои потери. Мы, в общем-то, довольно часто находимся в неопределенности, и нам довольно часто приходится принимать решения в этом состоянии. Отсюда следует такой термин, как "когнитивное искажение". Вот этот термин сейчас у всех на слуху.

Методы изучения когнитивной психологии

Как я уже говорила, когнитивная психология – довольно молодое направление, поэтому сейчас мы очень много не знаем.

Достаточно посмотреть научные публикации и убедится в том, что в них много противоречий. Устоявшихся, общепринятых определений в когнитивной психологии довольно мало.

В психологии в целом та же картина. Как таковых законов, на которых зиждется любая наука, в психологии пока очень мало. Поэтому психология активно развивается.

Для того, что бы изучать психологию, мы даже организовали такое мероприятие "Неделя когнитивной психологии". Он проходил уже семь раз. Суть его простая – в течение недели к нам на кафедру психологии СПбГУ приходят люди со всего города и участвуют в психологических экспериментах и опытах. Мы получаем достаточно материалов для дальнейших исследований. Правда сейчас, из-за коронавируса, мы не можем провести эту "неделю".

Что изучает научная группа В.М Аллахвердова

Наша научная группа была изначально не очень большой – только сам Виктор Михайлович Аллахвердов и несколько его аспирантов. Однако сейчас группа разрослась. Его аспиранты повзрослели и сами стали руководителями. У нас существуют разные направления исследований. Часть наших коллег изучает то, как мы учимся разным закономерностям, не осознавая это. Этот феномен называется имплицитным научением. Другая часть наших коллег занимается иллюзиями памяти. Например, почему мы что-то неверно запоминаем или приписываем себе чужие мысли и слова. Есть и общие проекты. Недавно было проведено исследование, посвящённое запоминанию людей многозначной информации. Простой пример – слова-омонимы. В общем, в этом проекте мы изучали то, как люди эту многозначную информацию воспринимают. Если они выбрали уже одно определение для явления, то что происходит со вторым, как оно подавляется и можно ли его как-то осознать.

Про пользу исследований

В первую очередь, мы занимаемся этим из-за научного интереса и эстетики. Наши исследования публикуются, мы выступаем на конференциях, помогаем аспирантам и магистрантам, предоставляя им базу для своих диссертаций и так далее.

Пример эксперимента

У нас было одно исследование с пропущенными буквами в слове, которое можно достроить двумя способами. Например, есть слова – "кино" и "вино". Отличается только одна буква. Мы эту букву пропускали и использовали слова с прилагательными, которые подходили лучше к одному из слов. Например – "интересное кино", "вкусное вино". Если человек достраивал слово, используя одну из букв, то в дальнейшем при виде прилагательного, подходящего к другому слову, он совершал ошибку. Получается, что человеку нужно было подавить выбранное раньше решение, чтобы не допустить ошибку.

Однако ошибаться в таких случаях – норма нашего мозга.

Иллюзия памяти

Это довольно большое направление в исследованиях когнитивной психологии. Оно еще называется ложными воспоминаниями. Суть понятна из названия. В частности – это связано с тем, что мы приписываем себе идеи, которые возникли не у нас, а у других людей. Этот феномен еще называют неосознанным плагиатом. Также иногда эффект ложных воспоминаний проявляется в том, что мы обобщаем информацию, и благодаря этому у нас формируются обобщенные идеи, сформированные из другой информации. Например, мои коллеги проводили такое исследование – давали человеку запомнить слова, имеющие приблизительно общий контекст: пляж, песок, вода, солнце. После того, как человек запомнит эти слова, у него спрашивали – было ли в списке слово море. В большинстве случаев он отвечал – да.

Видео: Piter.TV. Фото: предоставлено научной группой

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