Психолог рассказал, как правильно войти в рабочий ритм после отдыха

По мнению специалиста, не стоит сразу же после отпуска браться за все накопившиеся и новые задачи.

Для того, чтобы коллектив работал эффективно, руководству следует правильно мотивировать сотрудников и формировать смысловые ориентиры. Однако после возвращения из отпуска многие испытывают снижение трудовой активности. Об этом заявил психолог и бизнес-тренер Павел Озеров в интервью "Петербургскому дневнику".

Он подчеркнул, что обе стороны должны стремиться сократить этот адаптационный период. Важно напомнить сотруднику, зачем он приходит на работу, что ему дает эта деятельность не только с финансовой точки зрения, но и в достижении его личных целей.

По мнению специалиста, не стоит сразу же после отпуска браться за все накопившиеся и новые задачи. Лучше начать подготовку к работе за день-два до возвращения. Один из способов адаптации — устроить "ритуал возвращения", например, выпить кофе с коллегами и обсудить свежие новости.

Смена часовых поясов и климата может вызывать стресс, и физическая активность может помочь его снизить. Умеренные физические нагрузки, такие как ходьба или плавание, способствуют снижению уровня кортизола и выработке эндорфинов, что помогает людям чувствовать себя спокойнее и довольнее. Озеров добавил, что выход на работу в четверг или пятницу может помочь легче начать рабочую неделю после отдыха.

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Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)