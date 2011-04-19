Биолог рассказал, как получить полезные свойства из грибов

Всё дело в приготовлении.

Биолог Павел Глазков рассказал, полезны ли на самом деле грибы и как их нужно готовить, чтобы получить максимальное количество пользы.

В разговоре с "Петербург2", Павел Глазков отметил, что в грибах содержится много белка и витаминов. При этом, если гриб просто варить, его прочная хитиновая оболочка не разрушается и все питательные вещества остаются в клетке.

Перед варкой или жаркой нужно грибы заморозить, прямо в морозильную камеру убрать, где они немного полежат и замёрзшая вода хитиновую оболочку разорвёт. Или грибы ещё можно засушить – тогда оболочка тоже сломается. Павел Глазков, биолог

При этом, любителям тихой охоты напомнили, что в лесу нужно собирать только те грибы, которые хорошо знакомы. Иначе можно наткнуться на ядовитые грибы.

Фото: Piter.tv (создано с помощью нейросети)