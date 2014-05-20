В Петербурге вручили дипломы лучшим выпускникам СПбГУ

Особой чести получить дипломы в Мариинском дворце удостоились 50 выпускников, на церемонии присутствовали 41 из них.

В Законодательном собрании Петербурга состоялась торжественная церемония вручения дипломов лучшим выпускникам Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), пишет "Петербургский дневник".

Особой чести получить дипломы в Мариинском дворце удостоились 50 выпускников, на церемонии присутствовали 41 из них. Это победители специального конкурса СПбГУ, завершившие в этом году основные образовательные программы бакалавриата, специалитета и магистратуры по филологии, философии, международным отношениям, юриспруденции, экономике, социологии, политологии и другим направлениям.

От имени Законодательного собрания молодых людей приветствовал его заместитель председателя Николай Бондаренко. Он напомнил, что ребята закончили самый известный в России университет в самом прекрасном городе России. Помимо дипломов выпускники получили нагрудный знак университета и памятную книгу.

Как рассказала изданию выпускница факультета международных отношений Юлия Шохина, она планирует продолжить исследования Северо-Восточной Азии, в частности, Китая, включая работу над проектом "Один пояс – один путь".

Фото: Марина Бойцова / "Петербургский дневник"