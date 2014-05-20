PROSVET: Не все опухоли убивают, а еще от них можно прививаться (в будущем). Большое интервью с Андреем Козловым

Андрей Козлов – доктор биологических наук, вирусолог; первый в СССР, а конкретно в Ленинграде, кто диагностировал ВИЧ и начал проводить скрининг. Среди его многочисленных заслуг можно выделить создание вакцины ДНК-4, защищающей человека от ВИЧ. На текущий момент она прошла вторую фазу клинических испытаний.

В конце 2020 года в Политехническом университете была создана одна из первых в России лаборатория теоретической биологии. Ее назвали именем петербургского ученого Андрея Петровича Козлова. При помощи новой лаборатории ученые смогут предсказать дальнейшую эволюцию человека и посодействовать в создании ДНК-вакцины от рака.

Про лабораторию

Андрей Козлов, вирусолог: В ней будут изучать и развивать мою теорию. Вообще теоретическая биология – это направление в биологии, в науке. В большей мере известна экспериментальная биология, которая достигла больших высот, и плавно перешла в биотехнологии, технологии, и все сейчас только и делают, что грезят этими технологиями. Грозятся решить все проблемы, перевернуть мир и так далее. А мы занимаемся теоретической биологией, создаем новую биологическую теорию. Собственно, поэтому создана такая лаборатория. Теоретическая биология, как направление существует уже давно. Например, теория Дарвина – это теоретическая биология.

Вот и получается, что мы в Политехе, ну и я, как лидер этого направления, смелость проявляем! Мы тут, понимаете, строим новую биологическую теорию – это уже совсем политически некорректно.

Про теорию

Все начинается с основной гипотезы. Моя звучит так: "Эволюционная роль наследуемых опухолей состоит в том, что они предоставляют эволюционирующим организмам дополнительные клеточные массы для экспрессии эволюционно новых генов, возникающих в зародышевой плазме". Если простым языком – опухоли участвуют в возникновении новых генов, клеток, тканей и даже органов.

Затем в теорию входят нетривиальные предсказания, которые проверяются экспериментально. Наиболее ярко это выражено в физике. В биологии такие направления – это генетика, молекулярная биология и так далее. После предсказания идет уже нетривиальное объяснение.

У нас есть вопросы, и на них, чтобы иметь научную картину мира, вообще-то надо отвечать! На многие вопрос мы так и не ответили. Например, откуда взялось сознание.

Мы ведь до сих пор не понимаем, как оно возникло. Еще нам не известно, как возник генетический код. Вот он возник, и все. Сейчас трехклетный, раньше, скорее всего, генетический код состоял только из двух генетических букв, но как он возник – не совсем понятно.

Собственно, поэтому нужны нетривиальные объяснения. Еще основной компонент теории – это соотношение с другими теориями. Мы с ними дружим или враждуем? Наша теория дружит. Моя теория дает объяснение в рамках десяти других биологических теорий. Я делал сообщения всем научным сообществам – все ее приняли. Они еще и примеры подсказывать начали.

Про предсказания

Оказалось, что одно из нетривиальных предсказаний: если какие-то органы действительно происходят из опухолей или опухолеподобных состояний, то они должны рекапитулировать, то есть повторять в своем развитие опухолевые признаки. И действительно: плацента, молочная железа, простата – это все опухоли. Да, они регулируются, но это опухоли. Простата и молочная железа, как наиболее молодые органы, содержат в себе наибольшее количество раков. Вы только представьте, что 100% мужчин подвержены опухолям простаты. С возрастом, конечно. Простата – это опухоль, которая растет всю жизнь! Женщины также подвержены раку молочной железы. И это не потому, что там что-то не так с организмом – это возвращение к исходному состоянию по нашей теории.

Этим летом я, занимаясь физическими упражнениями и изучая вопросы диетологии, обращаю внимание на жировые ткани, которые организованы в жировой орган (осуществляет эндокринную и энергетическую функцию) – эволюционно молодые. Я сразу же решил найти в них опухолевые признаки – и нашел целых 13 признаков. Есть такой список основных опухолевых свойств. Он называется "The Hallmarks of Cancer". Так вот, я выяснил, что все признаки опухолей находятся в жировом органе. Например, способность к безграничной экспансии внутри организма и инфильтрация других здоровых органов. Это метастазирование.

Получается, что жировая ткань – это опухоль, а ожирение – опухолевый процесс. Таким образом, мы расширяем компетенции онкологии, включая в нее ожирение.

Таким образом мы, при помощи моей теории, ищем совсем новые гены. Однако у новых генов, которые только-только возникают в процессе эволюции, пока нет функции. Поэтому мы решили посмотреть на генное развитие рыб. И обнаружили, что все эти новые гены, возникшие из-за опухолевых процессов, в последствии уже у человека превратились в плаценту, кору головного мозга, легкие, молочную железу.

Про опухоли и их роль в эволюции

Когда мы смотрим на опухоли через парадигму патологий, мы видим только патологию, которая убивает людей. Теперь берем нашу парадигму. Я уверяю, что половина всех опухолей в организме никогда не убивает своих хозяев. Интересно, да? Мы-то знаем, что опухоли только и делают, что убивают. И мы заявляем, что есть опухоли и далеко не все убивают. Тогда возникает вопрос – зачем они нужны? Появляются данные, что, например, у людей, живущих в критических условиях высокогорья или Крайнего севера, увеличено количество новообразований в организме. Можно предположить, что они играют роль адаптационных инструментов в организме. Это один из немногих примеров.

Моя теория берет на себя смелость заявлять, что опухоли играют позитивную роль в эволюции.

Про лечение опухолей

Один из выдающихся ученых-онкологов нашел закономерность в развитии опухолей – их прогрессия движется в сторону регрессии. Это в очередной раз подтвержлдает, что не все опухоли убивают. За 20 век было описано несколько случаев полного излечения от опухолей. Их немного, но они подробно изучены и задокументированы. Это толкает нас на вывод, что таких случаев больше намного в мире происходило.

Если мы понимаем этот феномен, то мы вооружены. Это приводит нас к двойным выводам. Сейчас развита стратегия так называемой "золотой пули", которая возникла в конце 19-го века. Например, человечество изобретает сальварсан, и он побеждает сифилис. Очень хорошо. Сейчас мы изобретем еще какую-нибудь "золотую пулю", и она победит опухоль. Не получается. Опухоли убить не получается. Их можно сдерживать. Кстати, сама эволюция-то и сдерживает опухоли. Она придумывает этим новообразованиям роль и как-то с этим живет. Значит и мы сможем! Однако она сдерживает не всю жизнь, конечно. У всех элементов есть период полураспада. Нет абсолютно стабильных элементов. Пока организм активен, сексуально активен, добывает пищу и так далее, идет сдерживание. Потом этот период проходит и начинается старение, за которым уже идут и опухоли.

Таким образом, мы хотим усилить сдерживающий порыв. Поэтому я и говорю, что где-нибудь в 40 лет будем все делать профилактические прививки. Ведь уже делаются профилактические прививки против вирусов папилломы. Делают их девочкам в предпубертатный период, чтобы защитить их от рака шейки матки.

Ученые со всего мира уже задались вопросом, а можно ли сделать универсальную профилактическую противоопухльную вакцину? Идея уже есть, и мы в нашей лаборатории как раз будем изучать все возможные пути к ее осуществлению.

Про вакцины от рака

Профилактическая вакцина против рака шейки матки – она от чего? Она от вируса, значит против определенных вирусных белков и изотипов этого вируса. Понятно, что это такое. Это вакцины, направленные против каких-то компонентов вируса. Теперь еще есть чек-поинт ингибиторы, малоканальые антитела, которые лечат меланому у некоторых пациентов. Вот яркий пример – бывший американский президент Картер. У него в 90 лет обнаружили меланому на последней стадии. Он уже успел с нацией попрощаться. Но не тут-то было. Ему вкололи эти малоканальные антитела, и он вылечился! Понимаете, как работают малоканальные антитела против направленных антигенов на поверхности иммунных клеток. Эти антитела сняли какие-то имунные тормоза, и иммунитет расправился с этими клетками.

Все эти вакцины направлены на конкретные мишени. Сами опухоли экспрессируют какие-то универсальные антигены. Притом наши, челочевеские, гены экспрессируются во многих опухолях. Некоторые во всех опухолях. Значит, если мы сделаем против них вакцину, то мы все опухоли превентируем? Получается, что так. Вот над этим сейчас и работаем. Успешно.

Видео, фото: Piter.TV

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