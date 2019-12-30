Делегаты выдвинули ряд условий для РФ.

ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России. Организация разместила документ десяти стран по контролю над выполнением обязательств. В нем ПАСЕ призывает РФ полностью выполнить минские соглашения. Текст резолюции размещен на официальном сайте ассамблеи 30 января.

Эксперты обвинили Москву в аннексии Крымского полуострова и агрессии против Украины. Они потребовали прекратить вмешательство в дела соседнего государства и завершить поддержку незаконных вооруженных формирований на востоке Украины. В тексте сообщения упоминаются и внутренние дела в России. В частности, отмечаются негативные процессы в области демократии и соблюдения законов и прав человека

Иностранцы отметили, что рады желанию РФ включиться в мониторинговую процедуру ПАСЕ.

Ранее Piter.tv писал о том, что за возвращение России в ПАСЕ проголосовала представительница Украины.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

