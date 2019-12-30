За возвращение России в ПАСЕ проголосовала представительница Украины

Действие проанализировали и оценили в украинском СМИ.

Как сообщило издание "Европейская правда", участница делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Юлия Левочкина выступила за восстановление полномочий российских парламентариев.

Само голосование завершилось следующим образом – "за" проголосовали 96 депутатов, против восстановления выступили 44 делегата, а семь человек воздержались.

Итог голосования был оценен как проигрыш Украины. В ПАСЕ были отклонены поправки к резолюции о полномочиях России в ассамблее, которые предлагали украинские делегаты.

Ранее стало известно о том, что ПАСЕ отклонила поправки к резолюции о полномочиях России. Об этом сообщил глава делегации РФ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Толстой отметил, что большинство поправок носили ярко выраженный антироссийский характер.

Вице-спикер Госдумы и глава делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы Петр Толстой был избран вице-спикером организации. За него проголосовало 132 человека, а против высказались 117 парламентариев ПАСЕ.