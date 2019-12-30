Теперь предполагается введение дополнительной совместной трехсторонней процедуры.

В среду, 29 января, стало известно о том, что ПАСЕ отклонил поправки к резолюции о полномочиях России. Об этом сообщил глава делегации РФ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Толстой отметил, что большинство поправок носили ярко выраженный антироссийский характер. Теперь Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы рекомендует утвердить полномочия российской делегации в полном объеме. Ранее делегация из России намеревалась уже внести свои поправки. Например, обсуждались вопросы с общения с украинской стороной. Однако их тоже отклонили.

Отмечается, что теперь в ПАСЕ введут дополнительную совместную трехстороннюю процедуру.

Ранее мы сообщали о том, что Путин снял с должности главу Чувашии и назначил врио Олега Николаева.