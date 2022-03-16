ПАСЕ приняла декларацию по Приднестровью без учета мнения Молдавии

В Молдавии считают, что декларация ПАСЕ о Приднестровье стала попыткой втянуть республику в конфликт на Украине. Батрынча напомнил о нейтралитете страны в этом конфликте.

Вице-спикер парламента Молдавии Влад Батрынча пожаловался на решение ПАСЕ о принятии декларации по Приднестровью без учета мнения делегации республики. Об этом он заявил на брифинге в среду, 16 марта.

Батрынча подчеркнул, что поправка не была вынесена на голосование. По его мнению, члены ПАСЕ должны были спросить мнение Молдовы, хотя бы в онлайн-формате. Он отметил, что этот вопрос касается республики напрямую. Решение было принято в спешке и на эмоциях. По его словам, республике не нужны "эти геополитические игры".

Нам жаль, что к Молдове вчера отнеслись неуважительно, что были нарушены процедуры. Влад Батрынча, вице-спикер парламента Молдавии

В Молдавии считают, что декларация ПАСЕ о Приднестровье стала попыткой втянуть республику в конфликт на Украине. Батрынча напомнил о нейтралитете страны в этом конфликте. По его мнению, внешние силы хотят вовлечь республику в конфликт между Россией и Украиной. Вице-спикер парламента Молдавии исключил этот вариант развития событий.

Ранее мы сообщили, что Лавров обвинил Запад в нежелании решать ситуацию вокруг Украины миром.

Видео: YouTube / Parlamentul Republicii Moldova