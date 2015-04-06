Лавров обвинил Запад в нежелании решать ситуацию вокруг Украины миром

Нынешний кризис в отношениях с Западом спровоцирован давлением на Москву. По его мнению, "это не столько про Украину, сколько про мировой правопорядок".

Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Запад в нежелании решать ситуацию вокруг Украины мирным путем. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью телеканалу РБК.

Нынешний кризис в отношениях с Западом спровоцирован давлением на Москву. По его мнению, "это не столько про Украину, сколько про мировой правопорядок". Лавров подчеркнул, что "это эпохальный момент в современной истории". Он убежден, что западные государства изобрели термин "миропорядок, основанный на определенных правилах". Как отметил глава МИД РФ, эти правила "писались в узком кругу". Кроме того, создавались неофициальные структуры. Лавров напомнил о гуманитарном праве и специальном управлении ООН.

Вы спросили, почему миром нельзя было решить. Мы предлагали решать миром многие-многие годы. Сергей Лавров, МИД РФ

Ранее Лавров заявил, что Шольц осознает необходимость отстаивать интересы Германии.

Фото: kremlin.ru